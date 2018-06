Dit is de échte reden van prinses Diana's keuze voor een kort kapsel

Hoewel Kate Middleton en Meghan Markle prachtig haar hebben, is er geen enkele Britse royal met zo’n herkenbaar, iconisch kapsel als prinses Diana.

Haar opvallende en kortgeknipte blonde haar was zo populair, dat vrouwen wereldwijd besloten de schaar in hun lokken te zetten om er net zo uit te zien als de prinses van Wales.

Spontaan besluit

Waar een kort kapsel voor veel mensen een grote stap is waar misschien wel weken of maanden over nagedacht wordt, besloot prinses Diana spontaan en redelijk uit het niets om haar haar af te knippen, vertelt haar voormalige stylist Sam McKnight.

McKnight staat al jaren bekend als de man die de nieuwste looks bedenkt voor tijdschriftencovers en de catwalk. In zijn nieuwste boek laat hij dan ook doorschemeren dat het kapsel van prinses Diana geboren werd na een shoot voor Vogue die de twee samen moesten doen.

‘Ga je gang’

“Ik had het haar van de prinses zo gestyled dat het leek alsof het kort was, maar dat was het helemaal niet. Ze besloot echter dat ze het prachtig vond. Toen ze wegging na de shoot vroeg Diana aan mij wat ik zou doen als ik de complete vrije hand had en toen vertelde ik haar dat ik het kort wilde knippen. Tot mijn grote verbazing stemde ze daarmee in en toen heb ik het gelijk geknipt, daar, op dat moment”, vertelt Sam McKnight.

Die ene cover voor Vogue heeft dus echt het verschil gemaakt. Vergeten hoe die foto eruitzag? Dit is ‘m:

Zo zou prinses Diana er nu uit hebben gezien:

