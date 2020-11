De reden waarom prinses Diana haar tas altijd op déze manier droeg

Hoewel Diana fameus was om talloze redenen, staat ze ook bekend om haar kledingstijl. Ze droeg de meest memorabele outfits vergezeld door opvallende keuzes handtassen. Maar die droeg ze niet alleen om praktische redenen.

Diana Spencer ontwikkelde haar modegevoel als klein meisje in de wijk rondom Sloane Square in Londen. De jonge vrouwen die daar woonden, vaak afkomstig uit goede families en werkzaam als schooljuf of secretaresse, werden ‘Sloane Rangers’ genoemd en hanteerden vaak een preppy kledingstijl: opvallende bloesjes, wollen truien, lange rokken, parels en nette handtassen.

Advertentie

Decolleté-clutch

Tijdens het huwelijk met prins Charles gaf Diana een moderne twist aan de kledingstijl, en na haar scheiding in 1996 werden de looks nog een tikje losser. Ze droeg adembenemende avondjurken en overdag een simpele spijkerbroek met hoge taille of degelijke mantelpakjes in pastelkleuren. En dat vaak met een clutch.

Die clutch droeg ze op een specifieke manier, namelijk voor haar decolleté. Op die manier probeerde ze haar decolleté te bedekken bij het in- en uitstappen van een auto. Slim!

Tekst gaat verder onder de afbeeldingen.

Diana in 1995 bij de première van de film Haunted

Diana in 1997 bij de balletuitvoering Swan Lake

Lady Dior-tas

Diana inspireerde ook grote ontwerpers, zoals dat het geval was met de iconische Lady Dior-tas van modehuis Dior, die naar haar werd vernoemd. Regelmatig verscheen Lady Di dan ook met tassen van het modehuis. Dat was niet het geval voor modehuis Chanel; na haar scheiding zwoor ze het merk af om een gevoelige reden. Op de opmerking van haar stylist om een item van Chanel te dragen, reageerde ze: “Nee, ik kan geen verstrengelde C’s dragen, de dubbele C.” Haar stylist vroeg waarom, waarop ze zei: “Door Camilla en Charles.”‘

Diana in 1995 op het vliegveld van Buenos Aires

Diana in 1995 op bezoek in Liverpool

In haar linkerhand

Prinses Diana droeg haar handtassen altijd aan haar linkerarm, ondanks het feit dat ze eigenlijk rechtshandig was. Ook bij andere royals, zoals Kate Middleton, zien we vaak de handtassen aan de linkerkant. Etiquette-coach Myka Meier legde in 2019 uit waarom: “Koninklijke etiquette hack. Bij het betreden van een ruimte of evenement worden handtassen of aktetassen in de linkerhand gehouden, zodat de rechterhand vrij blijft om te ontmoeten, te begroeten en handen te schudden”, zo schreef ze op Instagram.

Het is geen geheim dat prinses Diana persoonlijk contact met mensen enorm belangrijk vond. Ze stond bekend om het schudden van handen en het knuffelen van de mensen die ze ontmoette. Dat ze reputatie ‘people’s princess’ (‘prinses van de mensen’) kreeg, is dus ook wel op z’n plek.

Op 31 augustus was het 23 jaar geleden dat Lady Diana om het leven kwam bij een tragisch auto-ongeluk in Parijs. Ze werd slechts 36 jaar. Hoe zou ze er nu uit hebben gezien? Portrettekenaar Pieter van den Broek maakte voor Libelle een tekening:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Express, Telegraph. Beeld: GettyImages