Trotseer de regen en kou met deze 8 warme winterjassen

De winterse dagen zijn in zicht (voor als je het nu nog wel te doen vond) en dan wil je maar liever van tevoren al hebben ingezet op lekkere warme jas.

En als het even kan, eentje die er nog super hip uitziet ook. Maar dat hoeft geen probleem te zijn; wij zochten een aantal exemplaren voor je op.

Winter 2019/2020

Scheelt het even dat deze winter in teken zal staan van de zogeheten puffer jackets. Dit zijn gewatteerde jassen (dus meestal regenproof) met vaak een hoge kraag. Je kunt voor een neutraal exemplaar in beige, zwart of wit gaan, of juist voor een vrolijke felle kleur. Wat past bij jou?

Criteria: winddicht, waterdicht, warm, hip.

O, en je hoeft trouwens ook niet bang te zijn dat door je nieuwe aankoop alle jassen van de kapstok zullen glijden, want voor dat probleem zorgt deze lifehack wel:

