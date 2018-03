Déze regenjas van Heidi Klum scoor je nu voor een prikkie bij Lidl

Als je denkt aan Nederland dan denk je al gauw aan regen. Het wil hier immers nog weleens goed plenzen.

Gelukkig is daar Lidl met de oplossing.

Want topmodel Heidi Klum heeft voor de supermarktketen een fantastische regenjas ontworpen die vanaf vandaag te koop is. De jas is onderdeel van de #LETSDENIM-collectie. Het gaat om een, jawel, kijk maar goed, doorschijnende jas. Je ziet dus gewoon wat je aanhebt die dag terwijl je beschermd bent tegen guur Hollands weer.

Bij elk Lidl-filiaal kun je de jas scoren en wat helemaal leuk is: ze hebben de jas ook in kindermaten. Er is ook een witte variant te krijgen. Je hebt de regenjas van Heidi al voor € 19,99. Hier kun je ‘m online kopen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Lidl