Zoals het weer nu is, zullen de komende dagen gepaard gaan met wat regendruppels. Geen reden voor een (huil)bui, want we hebben de knapste regenjassen voor je uitgezocht om je droog te houden.

Die ook nog eens voor een paar tientjes naar huis te klikken zijn, zodat je niet vaker door de hozende regen hoeft dan strikt noodzakelijk.

Advertentie

Regen-gear

Ons vertrouwde tweedelige regenpak van de Hema heeft ons droge dagen gegeven, waarvoor dank, maar het is tijd voor iets nieuws. Tegenwoordig zijn er namelijk talloze opties: er zijn regenmantels en oversized regenjassen tot jassen met touwriemen en leren details. En naast de fijne kleuren waarin ze nu in de rekken hangen, zijn de regenjassen er ook met een slankere pasvorm zodat we er ook nog een beetje leuk uit blijven zien.