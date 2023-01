Renate (56): “Omdat ik elke dag met de hond loop, ga ik vaak voor praktisch”

Renate van laar • 56 jaar

• werkt niet meer

• 39 jaar getrouwd met Evert

• geen kinderen

• lengte: 1,68 m.

• maat: 40

“Toen wij ruim zeven jaar geleden een hond namen, spraken mijn man en ik af dat ik zou stoppen met werken, zodat ik de opvoeding kon doen. Daar heb ik geen dag spijt van gehad. Mángas, Grieks voor stoere vent, is mijn alles. Met kleding ga ik voor veilig en vertrouwd - zwart en grijs domineren mijn garderobe, al heb ik de laatste tijd wel iets meer kleur aangebracht - terwijl ik eigenlijk van afwisseling en spanning houd.”

Inge van der Plas (54) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk: INGEbrows. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality. Inge over Renate “Renate is helemaal witgrijs en om die kleur frisser te maken heb ik wat plukken ­geblondeerd. Omdat ze om een hip, fris ­kapsel vroeg, koos ik voor een korte bob. Dit staat lekker pittig, maar ziet er ook vrouwelijk uit. Omdat ze bijna geen wenkbrauwen heeft, adviseer ik de INGEbrows To Stay Ombre. Vandaag teken ik alvast de vorm, zodat Renate weet hoe hiermee haar wenkbrauwen eruit zouden ­kunnen zien. Het resultaat lijkt op een gepoederde wenkbrauw en blijft een jaar tot anderhalf jaar prachtig zitten.”

Liselotte Admiraal (38) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie. Liselotte over Renate “Renate draagt veel zwart en gaat graag voor praktisch, omdat ze elke dag met de hond wandelt. Haar ideale stijl is vrouwelijk en comfortabel. Vandaag heb ik meer kleur voor haar meegenomen en uiteraard rekening gehouden met haar wens voor comfort. Een jurk draagt Renate niet snel, want ze weet niet zo goed welk model het beste bij haar past. Deze wikkelvariant leidt de aandacht richting de taille en heeft een mooie lengte voor haar benen. Het denim pak is stoer, een strikbloes eronder geeft het die lekkere vrouwelijke touch.”

Denim jumpsuit € 90 - (WE Fashion), top met print € 99,95 (Expresso), suède laarzen € 149,90 (Unisa) Jurk € 59,- (Imagine via wehkamp.nl), singlet € 49,95 (&CO Woman), suède laarzen € 289,95 (Floris van Bommel) Bikerjack € 52,- (Morgan via wehkamp.nl), top met print € 39,- (Anytime), flared jeans € 39,99 (C&A), laarsjes met hak € 119,95 (Tamaris)

Een week later

“Wat een superleuke, enerverende dag was het. Het hoogtepunt was toch wel dat mijn kapsel totaal anders is geworden. Ver van mijn comfortzone, maar ik ben er hartstikke blij mee! Ook mijn man, die me nauwelijks herkende, vindt het heel mooi. Toen ik de volgende dag met de hond ging wandelen, liepen bekenden me gewoon straal voorbij. Een zeer geslaagde metamorfose lijkt me.”

Styling: Liselotte Admiraal, Nikki Gillissen (ass) | Haar en make-up: Team Rob Peetoom, Inge van der Plas, kleur Anna van Zunderd en Sylvana Blikman, visagie Levi Schuit | Met dank aan: INGEbrows, Kérastase, Redken, ILIA en O.P.I. | Productie: Marije Ribbers