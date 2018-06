Déze tas is een hit op Instagram en fleurt iedere outfit op

Bij stro, riet of bamboe denk je misschien niet zo snel aan een tas. Maar op Instagram verschijnen steeds meer strooien, rieten of bamboe-draagzakken op.

En die zien er zó gezellig uit, dat we er meteen wel tien van in zouden willen slaan.

Mooi riet is niet lelijk

Van Michael Kors tot en met Zalando: het gros van de merken lijkt te investeren in deze trend van natuurlijke tassen. De kleur van het stro, het riet en de bamboe is ook zo neutraal beige, dat het overal mee matcht. Ideaal om je outfit mee af te maken dus, of het nu om een handtas, schoudertas of clutch gaat.

Ook zo’n rieten tasje inslaan? Vooral bij Asos en Zara, maar ook bij Mango, About You en Stradivarius zul je goed slagen.

Een bericht gedeeld door Luxury bamboo and cork bags (@kate_loves_bags) op 10 Jun 2018 om 12:56 (PDT)

Een bericht gedeeld door Çanta Sepeti🌿 (@canta.sepetii) op 11 Jun 2018 om 4:53 (PDT)

Een bericht gedeeld door Camille (@labauhinia) op 7 Jun 2018 om 9:59 (PDT)

Een bericht gedeeld door Natacha (@natachathuesen) op 10 Jun 2018 om 1:15 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: Instagram, iStock

