Waarom 'rijstwater' ineens een van de populairste zoektermen op Google is

Wanneer we rijst koken en afgieten, laten we het water gewoon wegspoelen in de gootsteen. Maar dat water blijk je juist te moeten bewaren. Steeds meer mensen gebruiken dit namelijk om hun haar te versterken en zachter te maken.



Op Google is het aantal zoekopdrachten met het woord rijstwater de afgelopen tijd met 2000% gestegen. Waarom? Omdat rijstwater belangrijk is in een oud Japans schoonheidsritueel. In Japan gebruiken ze rijstwater om hun haar te wassen. Het resultaat: gezond haar dat sneller groeit, sterker wordt en zachter is na het wassen.

Beschadigd haar

Het is niet zo dat je voor dit ritueel met je hoofd kopje onder moet in een pan afgegoten rijstwater, je kunt ook rijstwater maken door rijst in een kopje water te gieten en het te mengen tot het water een witte kleur heeft. Giet de rijst af en was je haar met het water dat overblijft. Dit rijstwater zou door de aminozuren en vitaminen goed voor je haar zijn en het ook sneller laten groeien. Ook zou de inositol in de rijst ervoor zorgen dat beschadigd haar weer gaat glanzen. Het proberen waard, toch?

Bron: SVB.nl. Beeld: iStock