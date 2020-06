Rode bultjes na het scheren? Met deze eerste stap kun je dat voorkomen

Vooral in de zomer op het strand willen we ons hele lijf het liefst zo glad mogelijk scheren. We gaan daarvoor fanatiek aan de slag met een scheermes. Maar krijg je daardoor last van rode bultjes na het scheren? Dan vraagt dat om een betere voorbereiding.

Pas sinds begin 1900 gingen vrouwen zich ontharen, omdat de rokken en jurken iets korter werden en ze op het strand meer huid mochten tonen. Tussen 1930 en 1960 kwamen de eerste ontharingsproducten voor vrouwen op de markt, zoals ontharingcrèmes en hars. Eind jaren tachtig ontstond er steeds meer een taboe op zichtbaar lichaamshaar. Toen actrice Julia Roberts ooit op de rode loper bij een filmpremière met ongeschoren armen naar de camera’s zwaaide, werd niet haar filmprestatie voorpaginanieuws, maar haar okselhaar.

Scrub

Scheren is nog steeds de populairste manier om te ontharen. Want: makkelijk, snel en pijnloos. Krijg je na het scheren last van rode bultjes in de liesstreek? Scrub direct vóór een ontharingsbeurt met een milde gezichtsscrub, waardoor de haartjes meer rechtop gaan staan. Spoel de warme huid meteen na het ontharen met koud water af, maak goed droog en dep eventueel na met talkpoeder of zinkzalf.

Tekst: Anneloes Tas.