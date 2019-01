Déze rok met dierenprint is razend populair op Instagram

Je hoeft Instagram maar te openen en je ziet ‘m al op je tijdlijn verschijnen: de zebra-rok van modemerk New Look. Maar waarom is deze rok nu ineens zo populair?

De midi-rok is al een tijdje helemaal in de mode en daar is een goede reden voor. Iedereen kan de midi-rok hebben, aangezien het kledingstuk alle figuren flatteert. Dat komt doordat dit model rok precies op het slankste deel van je kuiten stopt.

Beestenboel

Dierenprints doen het sowieso erg goed de laatste seizoenen. Van luipaard- en panterprint tot slangen- en zebraprint: we kunnen er geen genoeg van krijgen. Het is een heuse beestenboel geworden in modeland.

Combineren

Daarnaast kun je deze zebra-rok heel makkelijk combineren, waardoor je ook telkens je hele look kunt veranderen. Kies voor je stoer? Ga dan voor een wit, katoenen shirt met een biker jack. Toch liever chic? Trek dan een prachtige, zwarte blouse erop aan. En mocht het lekker gaan sneeuwen buiten, kun je de rok ook altijd nog combineren met een warme wollen trui.

Ook zo in de ban van de zebraprint? Wij hebben de leukste items met zebraprint voor je op een rijtje gezet:

Bron: HLN.be. Beeld: iStock