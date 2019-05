Dit is de rok die iedereen (alweer) deze zomer gaat dragen

We hebben de panterprint al in elk denkbaar kledingstuk voorbij zien komen afgelopen jaren. Dit jaar komt-‘ie alweer terug, in de vorm van een rok.

Fijn met het lekkere weer op komst. De panterprint is natuurlijk ook hartstikke handig te combineren omdat het een echte eyecatcher is. Combineer het drukke printje met een paar witte sneakers en een effen top en je bent klaar.

Weetje

Wist je overigens dat panterprint niet hetzelfde is als tijgerprint? Er zijn wel wat kledingstukken met tijgerprint, maar panterprint is een stuk populairder. Het verschil is dat panterprint stippen bevat. Tijgerprint heeft geen stippen, maar strepen. Weet je dat ook weer.

Hoe je het draagt

De rok kan voor een nonchalante outfit zorgen, maar je kunt er ook hartstikke chique uitzien door ‘m te combineren met een paar hakken en een handtas. We laten het verschil zien:

3 tips van modevlogger Françoise om zonder problemen in een rok op de fiets te stappen:

Nog op zoek naar zo’n hippe rok? Wij helpen.

Bron: HLN. Beeld: iStock