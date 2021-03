Déze rok is perfect voor de overgangsperiode naar de lente

Nu de zon wat meer begint te schijnen, krijgen we helemaal zin om onze frisse lentegarderobe tevoorschijn te toveren. We hopen op een warme lente, maar stiekem kan het soms nog best fris zijn. Déze rok is daarom perfect voor de overgangsperiode.

De periode van winter naar lente is qua styling een echte uitdaging. Het is dan verstandig om zoveel mogelijk laagjes te dragen. Ben je lekker aan het wandelen en gaat de zon schijnen? Dan kun je makkelijk je jas of vest uitdoen. Ideaal!

Midirok

De lente is ook het perfecte seizoen voor een leuke rok, die niet te lang is maar ook niet te kort: de midirok. Op een frisse lentedag kun je deze rok met een paar lange laarzen en een trui, vestje of spijkerjasje dragen, terwijl je op zonnige dagen zo naar buiten kan met een hippe blouse en een paar zomerse sneakers of sandaaltjes.

We hebben onze favorieten voor je op een rijtje gezet. Met deze midirokken steel jij komende lente de show:

Modevlogger Liselotte geeft 5 tips voor het stylen van een midirok. Hartstikke handig voor tijdens de overgangsperiode van winter naar de lente:

Bron: Freundin.de. Beeld: Getty Images