Déze rokken zijn helemaal hip in 2021 (en deze niet meer)

Kijk jij er ook al reikhalzend naar uit om onze jeans en pantalons in te ruilen voor vrolijke en zwierende rokken? Maar wat zijn dit jaar eigenlijk de trends?

Natuurlijk kun je rokken het hele jaar door dragen, maar hoe fijn is het als je er geen panty of maillot meer onder hoeft te dragen? Laat het voorjaar maar komen! Dit zijn in 2021 de trends en deze modellen kun je maar beter weer opbergen:

Advertentie

1. Wikkelrokken zijn in (en geplooide rokken zijn uit)

Voor nu hebben we even genoeg plooirokken gezien. Daarom staan dit jaar de praktische wikkelrokken weer in de schijnwerpers. Het speelse overslagdetail geeft de outfit een vrouwelijk karakter en legt de nadruk op je taille.

2. Minirokken zijn in (en maxirokken zijn uit)

2021 is het comeback-jaar van de minirokjes. In de lente en zomer komen verschillende kleuren en patronen voorbij. We moeten helaas afscheid nemen van de maxirokken, maar vind je mini iets te kort? Ga dan voor de midi modellen.

3. Bloemenprint is in (en suède is uit)

Flower power! Welke print past er nu beter bij de lente en zomer dan een vrolijke bloemenprint? Ze zorgen voor een goed humeur en kunnen makkelijk gecombineerd worden met een effen top of blouse. Rokken in suède of velours zullen we dan ook niet meer missen. Deze passen sowieso ook beter in het winterseizoen.

4. Mantelrokken zijn in

Nog een opvallende trend: mantelrokken. Je kunt ze samen met een bijpassende blazer dragen of gewoon met een effen trui of blouse. Met een paar mooie hakken zie je er chic uit, maar de mantelrokken staan ook heel tof met een paar stoere boots.

Mode-ontwerper Mart Visser geeft advies: dít is de perfecte roklengte voor jouw figuur:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Freundin.de. Beeld: Getty Images