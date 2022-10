Royal chic: déze bodywarmer van de Hema wil je hebben

Royal chic, maar dan wel met een fijn prijskaartje.

Dupe van The Frankie Shop

De bodywarmer van Hema lijkt sprekend op die van The Frankie Shop, het favoriete merk van veel modeliefhebbers. Het grote verschil zit ’m in de prijs. Bij The Frankie Shop leg je 195 euro neer, terwijl de bodywarmer bij Hema slechts 35 euro kost.

Licht gewatteerd

De bodywarmer van Hema is unisex en licht gewatteerd, waardoor je lekker warm blijft als er buiten een frisse herfstwind waait. Hij is groen, heeft beige sierranden en de voering is ook beige. Twee kleuren die je makkelijk kunt combineren. Hema heeft ook een beige exemplaar met een groene voering.

HEMA bodywarmer Beeld HEMA

Zo draag je ’m

Het voordeel van een bodywarmer is dat je hem met vrijwel al je favoriete kledingstukken kunt combineren. Draag ’m met een jeans en gebreide trui, een lange jurk met laarzen of over je herfstjas. Inspiratie nodig? Hieronder zie je de mooiste combinaties.

Bron: HEMA