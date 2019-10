Bij deze winkel koop je nu prachtige roze, velours interieur items voor een prikkie

Roze fluweel is nog steeds mateloos populair in het interieur en we snappen wel waarom. Het staat chic, het oogt warm en je hebt meteen een eyecatcher in je interieur.

Gelukkig hoeven de velvet meubels en accessoires helemaal niet zo duur te zijn.

Deze week kun je namelijk naar hartenlust fluwelen interieuritems inslaan bij Wibra. Zónder dat je portemonnee protesteert, want het kost allemaal geen drol.

Een roze, fluwelen poef bijvoorbeeld kost nog geen € 12,-. Een kussen heb je al voor €3,99. De Wibra-folder staat weer vol leuke koopjes.

Wibra verkoopt trouwens ook goudkleurige dierenbeeldjes. Maakt het helemaal af.

