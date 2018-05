Rugklachten? Draag dan vooral niet dít kledingstuk

Mensen met rugklachten leggen vaak de schuld bij torenhoge hakken of prullerige slippers. Maar heb je ooit aan dit kledingstuk gedacht?

Volgens onderzoek van The British Chiropractic Association (BCA) kan namelijk een kledingstuk dat je misschien wel elke dag draagt, bijdragen aan je rugklachten.

De schuldige

In het onderzoek werden uiteraard ook een paar pumps in het rijtje genoemd, maar deze stond niet op de eerste plaats. Op nummer één staat de skinny jeans. Deze broek zou zo strak rond je heupen zitten waardoor je houding slechter wordt. “Zware handtassen zijn een bekende boosdoener, maar ook een skinny jeans kan zorgen voor schade. Deze broeken staan zelfs met stip op nummer één als het gaat om de slechtste kledingstukken voor je rug”, aldus chiropractor Tim Hutchful.

Andere accessoires

“Ik ben altijd verbaasd over hoe weinig patiënten weten dat hun kleding en accessoires hun rug kunnen beschadigen. Ik kijk er bovendien van op hoeveel vrouwen meer waarde hechten aan hoe ze eruit zien dan aan hun gezondheid”, vertelt Tim. “De bewegingsvrijheid rond de heupen en knieën wordt ingeperkt waardoor je automatisch een slechte houding zal aannemen. De nieuwste trends, denk maar aan asymmetrische zomen, oversized kappen en mouwen plus zware juwelen, kunnen ook problemen veroorzaken.”

Niet iedereen

Fysiotherapeute Steffie Schoenmakers vult Tim aan: “Doordat strakke broeken (en hoge broeken) de beweeglijkheid beperken in je heupen, kan het zijn dat je bepaalde spieren juist minder gebruikt dan zou moeten, en andere spieren juist meer. Maar dat wisselt ook per persoon.”

Al rugklachten

Ook verduidelijkt Steffie dat je van een strakke broek niet per se rugklachten kríjgt, maar deze wel kan verergeren. “Ik denk dat als je al een minder sterk korset hebt (de spieren rondom je rug), een strakke broek dit negatief kan beïnvloeden. Want het is vaak niet zo dat mensen met een slechte houding ook rugklachten hebben. Maar mensen met rugklachten hebben vaak wel een slechtere houding.”

Dan zit er maar één ding op voor de mensen onder ons met rugklachten: free your hips met deze wijde broeken en rokken.

Bron: goedgevoel.be, chiropractic-uk.co.uk. Beeld: iStock