Geen strakke rug? Met deze kleding zie je daar niks meer van

Tenzij je jezelf in een vreemde bocht gaat wringen, zie je je rug niet als je in de spiegel kijkt. Daardoor zie je waarschijnlijk als eerste aan je buik, bovenbenen en armen of je bent aangekomen. Toch kan ook rugvet vervelend zijn.

Zit je bh altijd te strak, passen shirts niet meer goed en zie je bij bepaalde kleding vetrolletjes op de rug? Gelukkig zijn er dingen die je kunt doen, waardoor je rugvet kunt camoufleren en je vetrolletjes op je rug niet meer door je kleding heen ziet.

Advertentie

Rugvet camoufleren

Je kunt natuurlijk oefeningen doen om een strakkere rug te trainen. Krachttraining, zwemmen, yoga, hartstikke leuk en effectief, maar ook zonder al die inspanning kun je iets doen om je rugvet te verhullen. Je hoeft namelijk echt niet door je kleding heen te zien dat je rug niet superstrak is. Met de juiste kleding.