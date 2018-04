Déze betaalbare sandaaltjes ga je deze zomer overal zien

Op grijze dagen als deze zijn sandaaltjes wel het laatste waar je aan denkt. Maar het wordt weer mooi weer (ja, echt) dus een nieuw paar sandaaltjes is geen overbodige luxe.

Een paar sandaaltjes kan niet ontbreken in je zomergarderobe. Ze zijn net wat chiquer dan sneakers en nét zo comfortabel. Er is dan ook een paar sandalen van ZARA dat nu al een grote hit is. Als we Instagram mogen geloven, zien we deze schoenen deze zomer overal terug. En het fijne: ze kosten maar €29,95 én zijn nog verkrijgbaar.

Finally time for Summer linen ☀️ Een bericht gedeeld door Hannah Lewis (@hannahlewisstylist) op 19 Apr 2018 om 12:10 (PDT)



Bron: Grazia.nl. Beeld: Instagram.