De mooiste sandalen met een kleine hak om te dragen naar de volgende bruiloft

Ondanks de coronacrisis zullen de trouwplannen van veel tortelduifjes omgezet worden naar een manier die corona proof is. Heb jij zo’n bruiloft op de planning staan, maar vond je nog niet de geschikte schoenen? We opperen een aantal zomerse sandalen.

Sandalen mét een kleine hak, om er feestelijk uit te zien en die comfortabel genoeg zijn om dag en avond op de locatie te dragen. Niets vervelender om op pijnlijke hakken te lopen c.q. dansen. Gevalletje better safe than sorry.

Strappy of klassiek

De dag is feestelijk, dus je schoenen ook. En wat is een betere gelegenheid om hakken te dragen, dan een bruiloft?! Tevens: wie slim shopt, draagt deze muiltjes na de bruiloft onder een goed pak, een spijkerbroek of een nette rok. Deze zomer zien we vooral de strappy sandaal, de thong heels en natuurlijk nog de klassieke sandaal met hak.