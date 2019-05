Deze sandalen zijn nu al de grootste modehit van de zomer

De zomerse temperaturen laten nog even op zich wachten, maar dat geeft ons wel mooi de tijd om onze zomergarderobe zorgvuldig samen te stellen.

Ontbreekt er in jouw kast nog een klassieke sandaal met hak? Dan is de ‘strippy sandal’ precies wat je zoekt. Deze sandaal is nu al de populairste schoen van deze zomer en dat is niet voor niets.

Topshop

De schoen is elegant en simpel en past bij elke outfit. Van een jeans tot een feestelijk jurk, deze sandaal past overal bij. Ook fijn: de hak is niet al te hoog dus je houdt het er moeiteloos een dag op vol. Vooral de ‘strippy sandal’ van de Britse keten Topshop is een grote hit. Deze sandaal is er in 5 verschillende kleuren en met de fijne prijs van 49 euro zou je ze bijna allemaal willen kopen. Welke kleur is jouw favoriet?

Ook al fan van deze trend? Wij hebben de leukste sandalen voor je op een rijtje gezet:

Bron: Prima.co.uk. Beeld: iStock.