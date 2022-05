Ook deze trend zagen we op TikTok. De plek waar we met liefde wat tips en tricks vandaan halen om ook ons eigen leven een stukje fijner te maken. Al vele social media-trends kwamen voorbij, maar de nieuwste mode-lifehack is zo makkelijk dat je hem ongetwijfeld nooit meer uit je hoofd krijgt.

Sandwich dressing

Sandwich dressing is, precies zoals het woord al zegt, je kleden als een sandwich. Zonder sla en tomaten, maar wel met de broodjes. Hoe dan?

Het idee is dat de boven- en onderkant van je outfit dienen als het ‘broodje’ van je outfit. Deze zijn hetzelfde. De vulling van dat broodje wijkt af en zorgt voor een verrassend effect in het midden van je outfit.

Een voorbeeld van sandwich dressing

Een voorbeeld: je kiest voor een grove trui boven en chunky laarzen onder. Dat zijn twee items uit de ‘stoere’ categorie en vormen dus samen het broodje. De vulling van je outfit, het middelste gedeelte, wijkt af van dat broodje. Je kiest bijvoorbeeld voor een nette, fitted pantalon als contrast en draagt er een vrouwelijk en subtiel tasje bij.

Helemaal in balans

Met de sandwich methode zorg je dus dat je outfit in balans is. Of het nou gaat om de stijl van de items (stoer, lieflijk, vrouwelijk, oversized), de materialen (stug, glanzend, gewatteerd, doorschijnend) of de kleuren, door te sandwichen is je outfit afgestyled, spannend, verrassend en altijd in balans.

Benieuwd hoe zo’n sandwich-look eruitziet? Instagrammer Lydia Jane Tomlinson en TikTokker Marie Eriksson leggen het nog eens uit en doen het voor.

Bron: Instagram, TikTok.