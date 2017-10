Schattig: deze kat heeft roze nepnageltjes tegen krabben

Kat Archie werd begin dit jaar opgevangen bij een kattenasiel in het Britse Shropshire met een grote wond in zijn nek. De open wond werd behandeld door een dierenarts, maar wilde vervolgens maar niet goed genezen. Sterker nog: Archie maakte de wond alleen maar erger doordat hij er continu aan bleef krabben.

Sarah Wells adopteerde Archie in juli en verzorgde het beestje zo goed als ze kon, maar nog steeds genas zijn wond niet. Er ontstond een vicieuze cirkel van krabben, waardoor de wond infecteerde, waardoor Archie nog meer wilde krabben.

Plastic hoesjes

De dierenarts kwam met een slim idee: hij raadde aan om plastic hoesjes om de nagels van de kat te doen, als een soort stompe ‘nepnagels’. Als hij dan nog met zijn pootjes aan de wond zou zitten, zou de schade in elk geval beperkt blijven.

Modeaccessoire?

Een vriendin van Sarah bestelde de nepnageltjes online via een bedrijf uit de VS, waar ze vooral gebruik worden als modeaccessoire voor huisdieren. “Ik denk dat mijn vriendin zich niet realiseerde dat roze misschien niet de beste kleur voor Archie was”, lacht Sarah. In eerste instantie vond de kater de nepnagels namelijk verschrikkelijk, maar langzaam raakte hij eraan gewend. En belangrijker: het werkt! De wond begint eindelijk te genezen. En Archie ziet er ook nog eens super fashionable uit…

