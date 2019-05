Is je scheerschuim op? Deze huis-tuin-en-keukenproducten werken ook

Wil je net je benen scheren omdat je vanavond dat nieuwe jurkje gaat dragen, is je scheerschuim op! Geen zorgen, de volgende producten fungeren ook prima als scheerschuim.

En je hebt ze waarschijnlijk al in de kast staan.

Conditioner

Nu je toch al in de douche staat: pak je conditioner er eens bij. Door de conditioner worden je beenhaartjes zachter, waardoor ze makkelijk te scheren zijn. Ook heeft conditioner een hydraterend effect op je huid.

Kokosolie en suiker

Bak jij weleens met kokosolie? Mooi. Pak een schaaltje en doe hier 2 eetlepels kokosolie in. Strooi er vervolgens nog een beetje (riet)suiker bij. Door de kokosolie worden je benen lekker glad, en de suikerkorreltjes maken dat het goedje ook een scrubbende werking heeft. Gooi er alleen niet té veel suiker bij, want anders wordt het een te heftige scrub. Spoel je benen daarna goed af, zodat alle kokosolie weg is, et voilà: je hebt supergladde, zachte benen.

Olijfolie

Bak jij altijd met olijfolie en heb je dus geen koksolie in de kast staan? Ook goed! Ook olijfolie voedt de huid en maakt je huid lekker glad. Smeer dit op je benen, onthaar ze en spoel daarna goed af. Bijkomend voordeel: omdat je huid al zo zacht is, hoef je geen bodylotion meer te gebruiken.

