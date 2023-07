Schelpnagels zijn dé hit van deze zomer (en geloof ons: die wil jij ook!)

Hieronder vertellen we je alles over deze nieuwe trend.

Wat zijn schelpnagels?

In de zomer zijn we vaak geneigd om sneller naar felle kleurtjes, pasteltinten of patronen te grijpen, maar soms kan een simpele neutrale kleur juist heel mooi zijn. In het geval van schelpnagels is het motto: minder is meer. Schelpnagels zijn lakjes in kleuren als crème, beige of parelmoer. Ze zijn lekker minimalistisch en passen daardoor overal bij: of je nu gaat voor een ingetogen outfit of juist een opvallende outfit.

Inspiratie

Ben jij nieuwsgierig geworden naar deze trend? Wij zetten hier wat foto’s ter inspiratie voor je op een rijtje. Wij gokken dat je na het zien van deze foto’s overstag bent om ook voor deze nagels te gaan.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door alicepaintsnails (@alicepaintsnails) op 12 Jul 2023 om 2:37 PDT

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door gitti Conscious Beauty (@gittibeauty) op 12 Jul 2023 om 2:37 PDT

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door J.E.M (@j.e.m_nails) op 12 Jul 2023 om 2:38 PDT

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door 𝓑𝔂 𝓔𝓿𝓮 𝓑𝓮𝓽𝓽𝓼 .. (@byevebetts) op 12 Jul 2023 om 2:39 PDT

Bron: Freundin/Instagram