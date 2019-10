Schilfers op je hoofdhuid zijn bepaald geen pretje. Het jeukt, het ziet er onverzorgd uit en het kan je op den duur erg onzeker maken. Maar waar komen die schilfers toch vandaan? En kun je er zelf iets aan doen?

Wij leggen het je uit.

Ontstaan schilfers

Schilfers zijn eigenlijk niets meer en niets minder dan oude, dode huidcellen die loslaten. Iedereen krijgt met schilfers te maken, maar normaal gesproken zijn ze zo klein dat je ze amper ziet. Wanneer je huid erg snel doet over het vernieuwen van je huidcellen, ontstaan er echter meer en grotere schilfers die kunnen samenklonteren. Vaak neemt de talgproductie ook nog toe, waardoor er meer vet op je hoofdhuid komt te liggen. Hierdoor kunnen de schilfers nog meer gaan samenklitten en kan er ook jeuk ontstaan.

Ook de aanwezigheid van bepaalde gisten (zoals pityrosporum of malassezia) op de hoofdhuid kan voor schilfering zorgen. Daarnaast spelen ook de vetheid of juist de droogheid van de hoofdhuid een belangrijke rol. Tot slot zijn er ook nog allerlei externe factoren die de schilfering beïnvloeden: denk bijvoorbeeld aan haarproducten die je gebruikt of de luchtvochtigheid van de ruimte waarin je je bevindt.

Verschillende vormen van schilfering



Roos

Misschien wel de meest bekende vorm van schilfering op de hoofdhuid is roos. Roos uit zich in losse, flinterdunne vlokjes die van je hoofdhuid naar beneden kunnen dwarrelen. De hoofdhuid ziet er verder normaal uit.

Seborrhoischeczeem

Seborrhoischeczeem kun je herkennen aan een gele of geel-witte schilfering op de hoofdhuid. De schilfers gaan vaak gepaard met roodheid en jeuk.

Psoriasis

Bij psoriasis heb je last van dikkere, wit-zilveren schilfers die niet loslaten, maar juist vastzitten op de hoofdhuid. De vlekken zijn vaak scherp omrand, vertonen roodheid en kunnen daarnaast erg jeuken.

Schimmel of bacterie

Heb je alleen op een bepaald gedeelte van je hoofdhuid last van schilfering? Dan kan het zo zijn dat je last hebt van een bacterie of schimmel, zoals microsporie. Dit gaat vaak gepaard met haaruitval en jeuk. Als je denkt dat je hier last van hebt, is het verstandig om langs de huisarts te gaan.

Wat kun je zelf doen?

Wanneer je denkt dat je roos hebt kun je eerst zelf aan de slag gaan met anti-roos middeltjes. Mochten deze niet helpen, kun je altijd nog naar de dokter of een dermatoloog gaan. Als je echter niet precies weet welke vorm van schilfering je hebt, is het sowieso verstandig om even naar de huisarts te gaan. Wellicht kan hij of zij je een zalfje voorschrijven. Zelf kun je in ieder geval de volgende tips proberen:

Gebruik een milde shampoo en was je haar niet te veel om uitdroging te voorkomen. Masseer je hoofdhuid tijdens het wassen om de schilfers los te weken en spoel de shampoo goed uit met lauw water. Zo blijven er ook geen zeepresten achter.

Gebruik je een anti-roos shampoo? Spoel ‘m niet te snel uit maar laat de shampoo zo’n 5 à 10 minuten inwerken voordat je ‘m uitspoelt. De shampoo bevat namelijk seleniumsulfide of zinkpyrithion: dit zijn werkzame stoffen die de snelle aanmaak van huidcellen kunnen afremmen.

Vermijd shampoos met stoffen zoals SLS en SLES (synthetische stoffen) en siliconen. Die kunnen je hoofdhuid irriteren.

Houd de haardroger niet té dicht bij je hoofd, warmte kan je hoofdhuid namelijk uitdrogen.

Probeer zoveel mogelijk natuurlijke stylingproducten te gebruiken en maak regelmatig je haarborstel schoon.

Stop met krabben. Hiermee beschadig je je hoofdhuid, waardoor er ontstekingen kunnen ontstaan en de klachten kunnen verergeren.

We hebben nóg een tip om van roos af te komen:

Bron: Libelle.be. Beeld: iStock