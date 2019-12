Déze veelbesproken, warme schoen lijkt z'n comeback te maken

We vallen gelijk maar met de deur in huis: het lijkt erop dat Uggs terugkomen. Maar dit keer niet alleen voor vrouwen.

Het was rond 2006, een tijd waarin vrouwen nog trots rond paradeerden met hun schattige schapenschoenen. Vonden anderen het lelijk? Wat maakte jou het uit, dat deed in ieder geval minder pijn dan een puntige, koude schoen.

Verhoogde omzet

In de jaren die volgden nam het tegen-kamp de overhand. En mannen met Uggs? Die waren al helemaal zeldzaam. Maar recent is de zaak verandert; in oktober ontdekte het Lyst-rapport – een instantie dat het shopgedrag van miljoenen mensen analyseert – dat het aantal zoekopdrachten naar de schoen het afgelopen jaar met 350 procent is toegenomen. En hier komt-ie: voornamelijk door mannen.

Amerikaans bedrijf

Anno 2019 en waarschijnlijk 2020 bestaat het aandeel Uggs-kopers voor 13 procent uit mannen. En dat zijn behoorlijk veel mannen, als je je bedenkt dat hun winst 200 miljoen dollar was afgelopen jaar. En hoewel we geen Amerikanen zijn – want ja: het bedrijf is Amerikaans, niet Australisch – is het wel interessant om te zien wat daar gebeurt. Dikke kans dan dat de mannenvoeten in Nederland binnenkort ook comfortabel verpakt zitten.

