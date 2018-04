Deze schoenen uit je kindertijd lijken weer helemaal terug te komen

In de modewereld bestaat er een verlangen naar nieuwe items, maar ook naar de retro items van vroeger. Een oud kledingstuk in een nieuw jasje doet het altijd goed! Zoals deze schoenen, die je waarschijnlijk wel heel bekend voorkomen.

Weet je nog? Vroeger op de camping trok je je waterschoenen aan en drentelde er de hele dag op rond.

Prijskaartje

Maar in plaats van dat je ze toen voor een paar euro in de kampwinkel kocht, verkoopt Gucci ze nu voor maar liefst 390 euro. De ‘jelly shoe’ is dus niet alleen in een nieuw jasje gestoken, het prijskaartje helaas ook.

Waterschoenen

Gelukkig weet je dankzij Gucci wat je volgende week met het lekkere weer te doen staat: de berging doorzoeken naar je oude waterschoenen voor onder je zomerjurkje. Jeugdsentiment, maar of het comfortabel loopt? Dat is een tweede.

