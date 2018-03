Déze schoenen ga je in de lente weer overal zien

De lente is begonnen! Het liefst zouden we meteen onze voorjaarsgarderobe uit de kast halen, maar daar moeten we gezien het weer helaas nog even mee wachten. Om toch alvast een beetje in de stemming te komen, kunnen we natuurlijk al wel een beetje vooruit kijken.

Waar we vorig jaar overal sneakers zeggen, is dit jaar een oud vertrouwd model weer helemaal terug: de ballerina. Daar wordt toch iedereen blij van? Dit model is comfortabel en kun je zowel netjes als casual dragen. Klinkt jou dat als muziek in de oren? Wij hebben alvast de leukste versies op een rijtje gezet:

Bron: Flaironline.nl. Beeld: iStock.