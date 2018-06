Dít zijn de leukste schoenen voor mensen met brede voeten

Veel mensen vinden schoenen kopen het leukste wat er is. Waarom? Omdat de maat altijd goed is. Dat kun je van broeken en jurkjes niet zeggen. Voor mensen met brede voeten gaat dat niet helemaal op. Heb je net een leuk model gevonden, is de schoen weer te smal.

Daarom gingen wij speciaal voor de mensen met brede voeten op zoek naar de leukste schoenen. Sneakers, sandalen en instappers: je moet er even naar zoeken, maar deze schoenen zijn er ook voor mensen die niet in de smalle modelletjes passen. Het goede nieuws: een aantal modellen zijn nu ook in de sale.

Beeld: iStock.