Déze schoenen van 550 euro scoor je nu voor 16 euro bij Primark

550 euro voor een paar schoenen is voor veel mensen toch echt wel een beetje te veel van het goede. Gelukkig is daar Primark, met vergelijkbare pumps voor een prikkie.

Veel sterren zijn al gespot met de pumps van het Italiaanse modemerk Valentino. Die populaire pumps kosten je bijna 600 euro, maar daar hebben ze bij Primark een oplossing voor gevonden. Op dit moment liggen daar in de winkels schoenen die erg op de designerschoenen lijken, maar dan met een prijskaartje van 16 euro. Dat merkten mensen al snel op en op social media zijn de schoenen dan ook een grote hit. Wanneer je de schoenen naast elkaar zet, zie je ook echt bijna geen verschil. En het is nog een koopje ook:

De Primark-variant:

De Valentino-schoen:

Yay or nay to these Valentino inspired heels from @Primark ? Love them? Only £14 and instite now! #weekendready pic.twitter.com/hPfYPEWqYo

— Buttercrane Shopping (@Buttercrane) 21 juli 2017