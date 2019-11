Deze schoenen zijn speciaal ontworpen voor ziekenhuispersoneel dat lange dagen maakt

Crocs zijn nog altijd geliefd schoeisel voor ziekenhuispersoneel. Maar echt charmant, zijn ze niet. En het kan altijd beter. Nike lanceert binnenkort nieuwe ziekenhuisschoenen.

Schoenen die in samenwerking met ziekenhuispersoneel is gemaakt, met slimme details.

Advertentie

12 uur lang lekker lopen

Het wereldberoemde sportmerk heeft uitgerekend dat een verpleegkundige al snel zo’n 8 kilometer per werkdag loopt. Goede schoenen, zijn voor die beroepsgroep daarom extra belangrijk. En dus besloot Nike voor deze helden, zoals ze ze zelf ook noemen, inclusief al het andere ziekenhuispersoneel, nieuwe sneakers te ontwerpen. Sneakers waar je voor de volle 12 uur van een lange dienst, comfortabel op kunt lopen.

Nike creates new ‘Air Zoom Pulse’ shoes to help doctors and nurses get through 12-hour shifts https://t.co/fJrzGn9Z9e — Daily Mail US (@DailyMail) November 14, 2019

Makkelijk schoon te maken

De ‘Air Zoom Pulse’ is het ei van Columbus, als het op ziekenhuisschoeisel aankomt. Tenminste, zo brengt Nike het een beetje. Maar de omschrijving klinkt dan ook wel heel goed. De sneakers bevatten demping door kussentjes en hebben een plastic laag waardoor je ze makkelijk kunt schoonmaken. Handig, want er wordt natuurlijk weleens geknoeid in een ziekenhuis. En ze zijn compleet elastisch, waardoor ze feilloos met je voet meebewegen.

Geen veters

Verder is de schoen voorzien van een rubberen zool, waardoor je niet uitglijdt, en verkrijgbaar in 4 kleuren. Ook een belangrijk detail: de schoen heeft geen veters, net als crocs. In principe kun je ze met één hand aan- en uit trekken. Dat scheelt tijd – of je nu net aan je dienst begint, of juist zo snel mogelijk je bed in wilt duiken na het werken. Maar, bonuspunt: door het elastiek, blijft de schoen ook zonder veters stevig om je voet zitten.

Nike Air Zoom Pulse: Designed for nurses, doctors, home health providers & others who work tirelessly to support patients. https://t.co/CmhB9p220s

Doernbecher Freestyle versions release Dec. 7 on https://t.co/ccEwlGiuSV. pic.twitter.com/N0DSiZf4VK — Heidi Burgett (@heidiburgett) November 9, 2019

Prijskaartje

Wat dat mag kosten? De exacte prijs is nog niet bekendgemaakt, maar er wordt een bedrag van zo’n € 122,- tot € 134,- ingeschat. Misschien betaal je daarmee ook een beetje voor het design. Nog een mooi detail, is namelijk de ster op de zool. Dit is de ‘ster des levens’, het internationale symbol voor medisch hulpverlening, zoals ambulances. Tsja, hoeveel geld vind jij het waard? De Air Zoom Pulse wordt op 7 december op de markt gebracht.

Met dit trucje krijg je je witte schoenen weer stralend wit:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Daily Mail, Nike. Beeld: iStock