Déze schoenen kun je volgens een podoloog het beste in de zomer dragen

Toegegeven: teenslippers schiet je lekker makkelijk aan en zitten prima. Toch kun je volgens podologen beter ander soort open schoenen in de zomer aantrekken, als het om de gezondheid van je voeten gaat.

Volgens Dr. Miguel Cunha, een podoloog uit New York, kan het lopen op teenslippers ervoor zorgen dat je houding verandert. Dit kan ervoor zorgen dat je last krijgt van je voeten en de rest van je lichaam. In plaats van teenslippers adviseert Cunha daarom de volgende 4 modellen:

Sleehak

Terug van weggeweest: de sleehak. Een mooie sleehak ziet er chic uit en is een veilige optie voor je voeten. Wanneer je sleehakken draagt, zit je achillespees volgens Cunha in een ontspannen positie, omdat deze een beetje verhoogd is. Een modieuze maar veilige optie, dus!

Blokhak

Naast teenslippers zijn ook stiletto’s geen pretje voor je voet. Wil je toch mooie hakken aan? Kies dan voor een slipper met een blokhak. Dit geeft je voeten toch support en het kan je gewicht beter verdelen. Hierdoor heb je minder kans om je enkel te verzwikken. O, én je kunt er makkelijker een avondje op dansen. Win-win.

Enkelbandjes

Slippers met bandjes aan de enkel, de zogenoemde ‘slingbacks’, zijn volgens podoloog Cunha ook een fijn model voor je voeten. Deze schoenen hebben vaak ook een kleine (blok)hak, waardoor de enkel goed ondersteund wordt. Zorg er wel voor dat je geen puntig modelletje neemt, dit zou niet goed voor je tenen zijn.

Oxford-schoenen

Liever een gesloten schoen? Ga dan niet voor muiltjes of instappers. Deze bieden volgens Cunha nul komma nul steun aan je enkel. Daarvoor in de plaats kun je beter gaan voor de zogenoemde Oxford-schoenen. Deze bieden je tenen meer ademruimte en ook het feit dat ze vaak een kleine ‘hak’ hebben, is goed voor je voeten.

