Deze nieuwe schoenentrend is comfortabel én vrouwelijk tegelijk

De ballerina is niet weg te slaan uit het modebeeld, maar toch lijkt deze schoen dit seizoen plaats te moeten gaan maken voor een vervanger. Deze schoen heeft gelukkig wel veel weg van zijn voorganger.

Dit seizoen is de ‘Mary Jane-schoen’ namelijk erg populair onder modemerken. De klassieke schoen met een gespje en een kleine hak mag dit jaar niet ontbreken in jouw kast. Niet zo’n klassieke stijl? Helemaal niet erg, want dit jaar dragen we ‘m wat minder klassiek. Het jurkje mag weer de kast in en de jeans mag eruit. Dat maakt de klassieke schoen toch ineens een stuk moderner:

Bron: Grazia.nl. Beeld: Getty.