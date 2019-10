Gespot: dit is dé opvallende schoenentrend van het najaar

Met een nieuw seizoen komt er ook een nieuwe schoenentrend om de hoek kijken. Daar waar vorig jaar menig vrouw gespot werd met stoere biker boots, mag het anno 2019 wat vrouwelijker. De schoen voor dit najaar is namelijk de klassieke enkellaars mét veters.

Het veterlaarsje is ontzettend veelzijdig en de variant is zowel plat als met een hakje helemaal hip.

Veterlaarsje

De enkellaars met veter is de schoen van de herfst en winter van 2019. De schoen maakte een voorzichtige intrede op Instagram en werd daarna al gauw bij de grote modehuizen gespot. Inmiddels lijkt de trend al helemaal omarmd te zijn door de modeliefhebbers van de wereld, waardoor de hippe schoen nu ook al bij goedkopere warenhuizen en schoenmerken te bemachtigen is.

Combineren

Toegegeven: het is niet de meest gemakkelijke schoen om te dragen of te combineren. Vooral het laarsje met hak kan je misschien wat meer aan een heksenlaarsje doen denken. Wil je het toch proberen? Draag de laars dan bijvoorbeeld onder een rok met een grote trui, of onder een cropped spijkerbroek.

Lijkt het je wel wat? Dan kun je hieronder naar hartelust shoppen. En mocht je toch liever voor een veilig en plat laarsje gaan: ook die staan er tussen.

Bron: Whowhatwear. Beeld: iStock