Dít is de nieuwste schoenentrend waar ook Yolanthe aan meedoet

Witte schoenen zijn op dit moment he-le-maal hip. En dan niet alleen witte sneakers. Nee, dan hebben we het juist over witte pumps, witte laarsjes of witte muiltjes.

Tijdens Londen Fashion Week in februari liepen alle modebloggers erop rond: witte schoenen. Die trend is niet aan Yolanthe Sneijder-Cabau voorbij gegaan. Op Instagram deelt ze een foto van zichzelf op het vliegveld, met aan haar voeten een paar trendy witte enkellaarsjes.

Hebben!

Wil jij ook zulke hippe witte laarsjes scoren? Of draag je liever witte instappers? Wij hebben de leukste exemplaren voor je op een rijtje gezet. Shoppen maar!

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Image, Her. Beeld: Istock, Instagram