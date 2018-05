Een bekend probleem voor veel vrouwen: de hele dag op hakken ‘moeten’ lopen op feestjes en partijen. Ook Serena Williams moest eraan geloven afgelopen zaterdag.

Maar eerlijk is eerlijk, de Amerikaanse tennisster zag er prachtig uit. Gelukkig is Serena ook maar een mens en zij kreeg zoals de meeste dames zullen herkennen best wel last van pijnlijke voeten na een dag ronddartelen op die sjieke punps.

En daar had Serena Williams een oplossing voor.

Beeldschoon

Eerst even een terugblik naar het begin van de trouwdag. De Wimbledon-winnares droeg toen een beeldschone roze creatie van het Italiaanse modemerk Versace, met, zoals het hoort, een bijpassend hoedje:

Maar later op de dag, toen alle camera’s moesten ophoepelen en het huwelijksfeest doorging voor slechts een handjevol genodigden, veranderde de atlete van outfit. De jurk van Versace werd ingeruild voor een prachtige japon van modehuis Valentino, zo liet Serena haar volgers op Instagram zien.

Sneaky sneaker

Wat Serena Williams daarnaast verklapte, was dat ze ook haar hoge hakken had ingeruild voor tja, hoe zullen we het noemen? Veel comfortabeler schoeisel. En dat blijkt de atlete vaker te doen. Bij de foto schrijft ze: “Een feitje dat weinig mensen weten, ik draag vaak sneakers onder lange avondjurken.”

Groot gelijk heb je, Serena! Haar volgers vinden het ook geweldig. “Ik hou van de combinatie van sneakers en baljurken”, schrijft iemand. “Een vrouw naar mijn hart”, schrijft een ander. En zo is het. Go Serena!

