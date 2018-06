Designerschoenen zijn geweldig, maar helaas niet zo leuk voor je portemonnee. Gelukkig is daar H&M, met een look-a-like model van deze prachtige schoentjes van Chloé. Wedden dat niemand het verschil ziet?

Oplossing

Het liefst lopen we iedere dag op designerschoenen, net als de meeste wereldsterren. Maar helaas is dat een duur grapje en kan onze portemonnee dat niet aan. Daar hebben ze bij H&M een oplossing voor gevonden. De winkelketen heeft namelijk op dit moment exact dezelfde rode schoentjes als die van het luxemerk Chloé in de winkel liggen.

Look-a-like

Wanneer je de rode ballerina’s naast elkaar zet, zie je amper verschil. En die van de H&M zijn écht een koopje. Voor de originele exemplaren moet je maar liefst € 380,- neerleggen, terwijl de look-a-likes van de H&M slechts € 9,99 kosten. Hoe fijn is dat, toch?

De Chloé-variant:



De H&M-variant:



Beeld: Chloé, H&M en iStock