Deze 7 schoonheidsbehandelingen zijn een echte no-go vlak voor je bruiloft

Als bruid sta je de hele dag in het middelpunt van de belangstelling, dus je wilt er natuurlijk op en top uitzien. Toch zijn er aantal behandelingen die je zo vlak voor je grote dag maar beter niet kunt doen.

1. Nieuwe haarkleur

Bij die mooie trouwjurk hoort natuurlijk ook een mooi bruidskapsel. Maar als je graag je haar wilt verven, dan kun je dit maar beter niet vlak voor je bruiloft doen. Haarverf heeft tijd nodig om te ‘settelen’, en het zou zomaar kunnen dat de kleur je na een week toch niet zo goed bevalt. Zorg er daarom voor dat je je haar een aantal weken van tevoren laat verven. Mocht de kleur je niet bevallen, dan heb je altijd nog tijd om het opnieuw te laten verven. Bijkleuren kan trouwens wel vlak van tevoren.

Wanneer dan wel? Minimaal 6 maanden van tevoren.

2. Chemische peeling

Deze schoonheidsbehandeling is een echte no-go vlak voor je grote dag. Een chemische peeling kan namelijk voor akelige bijwerkingen zorgen. Zo kun je na een behandeling last krijgen van een rode geschilferde huid, korsten, zwellingen, vergrote poriën en acne. Deze klachten kunnen nog wekenlang aanhouden, dus zorg ervoor dat je een chemische peeling weken van tevoren neemt.

Wanneer dan wel? Minimaal 6 weken van tevoren.

3. Microdermabrasie

Voor deze behandeling geldt eigenlijk hetzelfde als voor een chemische peeling: dit moet je nooit vlak van tevoren gaan doen. Als je deze behandeling al meerdere keren hebt gehad én je huid reageert er goed op, dan kun dit wel zo’n 2 weken voor je bruiloft nog laten doen.

Wanneer dan wel? Minimaal 2 weken van tevoren (bij goede ervaringen, anders 6 weken)

4. Microblading

Als je niet gezegend bent met volle wenkbrauwen, dan biedt microblading uitkomst. Bij microblading worden je wenkbrauwen opgevuld met semi-permanente make-up. De haartjes worden als het ware op je gezicht getatoeëerd, wat betekent dat je na afloop last kunt hebben van een rode, geïrriteerde huid. Het is dan ook niet verstandig om dit een paar dagen voor je bruiloft nog te doen. Daarnaast moet je er ook rekening mee houden dat de kleur in de eerste weken vaak nog heel donker en hard is, dus geef het wat tijd om te vervagen.

Wanneer dan wel? Minimaal 3 maanden van tevoren.

5. Facials

Wil jij je huid voor de bruiloft nog even verwennen met een lekkere schoonheidsbehandeling? Doe dit dan een aantal weken van tevoren en stel het niet uit tot het laatste moment. Na een schoonheidsbehandeling is je huid vaak een beetje rood en opgezwollen. Geef deze daarom een aantal weken de tijd om even bij te komen.

Wanneer dan wel? Minimaal 2 weken van tevoren.

6. Botox

Als je al eerder botox hebt gehad, dan weet je dat het een aantal weken duurt voordat je resultaat ziet. Het is dan ook zonde om deze behandeling vlak voor je grote dag te laten uitvoeren. Plan de behandeling daarom een ruim aantal weken van tevoren in, zodat je op je grote dag een optimaal resultaat hebt. Als je nog nooit botox hebt gehad, dan kun je het beste een half jaar van tevoren de behandeling laten doen.

Wanneer dan wel? Minimaal 5 tot 6 weken van tevoren.

7. Dermaplaning

Dermaplaning is het schaven van de huid, door middel van een chirurgisch mesje. Tijdens het schaven worden dode huidcellen en haartjes verwijderd. Het resultaat? Een babyzacht huidje! Nu is dat schaven natuurlijk niet zonder risico, dus laat deze behandeling niet een paar dagen van tevoren doen.

Wanneer dan wel? Minimaal 2 weken van tevoren.

