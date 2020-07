Dit is dé bikini die je wilt dragen op het strand deze zomer

Misschien heb je een vakantie naar het buitenland op de planning staan nu het weer mag of blijf je gewoon in Nederland. Waar je ook bent: een bikini is onmisbaar. De shirred bikini is het exemplaar dat je wilt hebben deze zomer.

De shirred bikini is dé badmodetrend van de zomer van 2020. Deze gefronste stof is lekker stretchy, zit comfortabel en heeft een vintage uitstraling. We zagen al eerder topjes voorbijkomen van dit materiaal, en nu worden er ook volop shirred bikini’s verkocht. Het grootste pluspunt: deze stof vormt zich helemaal naar jouw figuur.

Combineren

Ben je benieuwd hoe zo’n bikini eruitziet en hoe je ‘m kunt combineren? Zo worden de bikini’s op Instagram gedragen: