Shoppen maar: de zilveren metallic laars is terug van weggeweest

Of de glanslaarzen je nu doen denken aan Agnetha van ABBA (Waterloo) of aan Studio 54, één ding is zeker: ze vragen om een lekker swingend alledaags feestje. Metallics combineren is a piece of cake, ze staan namelijk bij alles. Een saaie zwarte outfit of een spijkerbroek? Met zilveren laarzen straalt alles weer als nieuw.

Prachtexemplaren

En dat komt mooi uit. Je hoeft namelijk geen compleet nieuwe wintergarderobe aan te schaffen, wat weer scheelt in de portemonnee. En dat bedrag investeer je mooi in nieuwe zilveren eyecatchers zoals deze prachtexemplaren hieronder.

Zilveren laarzen € 149,99 (Steve Madden)

Zilveren laarzen Steve Madden Beeld Merel Onrust

Comboylaarzen € 179,99 (Steve Madden)

Comboylaarzen Steve Madden Beeld Merel Onrust

Zilveren boots van imitatieleer € 149,99 (Steve Madden)