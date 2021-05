Déze items shoppen we massaal sinds de winkels weer open zijn

Vanaf zaterdag 15 mei is het weer mogelijk om te reizen naar landen met een laag besmettingsniveau. Maar hoe groot is het risico op een besmetting in het vliegtuig?

We leven al langer dan een jaar in een 1,5 meter-samenleving. Toch hoeven we ons blijkbaar in het vliegtuig niet aan die 1,5 meter afstand te houden. Waarom dan ineens niet? Hoe (on)veilig is vliegen?

Of je nu boodschappen gaat doen, op het terras gaat zitten of naar de bioscoop of het theater gaat: tegenwoordig moet je overal 1,5 meter afstand houden. Op veel openbare plekken moet je zelfs een mondkapje dragen. Dat heeft de overheid bepaald. Maar in een vliegtuig geldt de 1,5 meter-regel niet.

Aangezien een lege stoel in het midden van de rij zorgt voor minder inkomsten, kiezen veel luchtvaartmaatschappijen ervoor om toch met volle vliegtuigen te vliegen. Dit doen ze niet zomaar, want volgens hen is het gewoon veilig om te vliegen zonder afstand te houden. Bovendien hebben ze maatregelen getroffen. Mensen met klachten mogen niet vliegen, de schoonmakers en stewardessen zorgen ervoor dat alles goed schoon is aan boord, de service wordt aangepast zodat er geen direct contact is tussen personeel en passagiers en het dragen van een mondkapje is verplicht.

Schone lucht

Maar wat het vliegen zo veilig maakt, is de goede airconditioning in combinatie met sterke luchtfilters. Zo zorgen ze voor genoeg verse en schone lucht. De lucht komt van bovenaf de cabine in en bij de vloer wordt die weer afgezogen. Hierdoor wordt de lucht constant ververst. Bovendien zijn de meeste commerciële passagiersvliegtuigen uitgerust met HEPA-filters. De luchtstroom in vliegtuigen met zulke filters is vergelijkbaar met de luchtstroming in een operatiekamer, waarbij luchtstromen elkaar (vrijwel) niet kruisen. Kortom: de kans op besmetting is in het vliegtuig erg klein, zeggen luchtvaartmaatschappijen.

Toch kans op besmetting

Toch biedt die supergefilterde lucht geen 100% bescherming. Zo’n HEPA-filter bestaat uit een stapel van zo’n twaalf platen ultrafijn microvezel en houdt 99% van de allerkleinste vuil- en virusdeeltjes tegen. De gefilterde lucht wordt de cabine in geblazen. Dit proces wordt iedere twee à drie minuten herhaald. Maar als iemand niest, dan houdt dit filter die virusdeeltjes binnen de 1,5 meter niet direct tegen. Dan kun je dus tóch besmet raken.

Negatieve PCR-coronatest

Veel landen hebben als maatregel dat je een recente negatieve PCR-coronatest moet kunnen aantonen als je een land binnen wilt komen. Dat maakt het reizen een stuk veiliger. Alleen geldt deze maatregel niet voor alle landen. Dat houdt in dat je op de heenweg allemaal coronavrij bent, maar op de terugweg bijvoorbeeld niet meer. Ook kun je op het vliegveld of tijdens een busreis mogelijk nog besmet raken. Kortom: ook tijdens het reizen blijft het risico op corona aanwezig.

Het reisadvies

Op de website van de Rijksoverheid staat dat op dit moment nog maar weinig landen in aanmerking komen voor een groen of geel reisadvies per 15 mei. Het kabinet hoopt dat er in aanloop naar de zomer steeds meer landen als veilig worden aangemerkt. Houd de website www.wijsopreis.nl goed in de gaten. Let wel op, want ondanks dat een land op geel of groen staat, leggen veel landen aan reizigers uit Nederland beperkingen op, zoals een verplichte test of quarantaine.

Bron: Rijksoverheid, NOS, RTL Nieuws, National Geographic. Beeld: Getty Images