Prinses Diana stond in haar tijd bekend als een ware modeprinses. Eén kledingstuk dat ze in het bijzonder vaak droeg, is de blouse. En dan niet zomaar een blouse, maar die met de ‘taart kraag’: een kraag met een gezellige ruche, dat iedere simpele outfit een modieuze touch geeft. Drie keer raden, deze blouse is anno 2020 weer helemaal terug.

Wie gek is op de jaren ’80 garderobe kan deze zomer haar hart ophalen. Net zoals vele andere modetrends hun weg weer terugvinden naar het hedendaagse straatbeeld, maakt ook de welbekende Diana-stijl blouse een comeback.

De populaire Diana blouse

Combineer de blouse ruche kraag met een simpele jeans, zomerse rok of op koude dagen onder een trui en je bent ziet er in één klap modieus uit. Of draag hem zoals Diana het graag deed: onder een cardigan. Doe hieronder alvast inspiratie op.