Déze opvallende sieraden-trend is terug van weggeweest

Wie denkt dat strakke kettinkjes om je nek nog modieus zijn heeft het mis.

De zogeheten ‘choker’ kan weer de kast in, want er is een nieuwe trend op sieraden-gebied.

Daar gaan we weer

En dat is: grote hoepel-oorbellen. Je weet, die gouden of zilveren ringen die een paar jaar terug nog helemaal trendy waren. Volgens de Amerikaanse Vogue gaan we de ringen straks overal zien – en als ze ergens weten wat hip is, dan is het daar wel.

Mixen maar

Wij kennen de hoepeltjes in onze oren vooral van deze trend die in de jaren ’90 gaande was. Maar archeologen hebben een paar opgegraven dat al meer dan 3000 jaar oud is. Je kunt ze straks weer kiezen in alle soorten en maten: van goud tot zilver en dun of dik. Voor een speels effect combineer je ze met een klein oorbelletje of met een speels kwastje eraan.

shoutout to hoops for pulling together any & every look 💛💛💛 we have lots of different hoops available for $8-10 🙌 #hoops #accessories #lexington #kentucky #backtoschool #shoplocalky Een bericht gedeeld door STREET SCENE (@streetscenevintage) op 22 Aug 2017 om 12:22 PDT

Bron: HLN. Beeld: iStock