Silvia (57): “Na 25 jaar hetzelfde kapsel wil ik weleens iets anders”

Silvia Austermann • 57 jaar

• werkt bij haar man in een handelsonderneming

• woont 30 jaar samen met Benno

• twee dochters (33 en 23) en een kleindochter van anderhalf

• lengte: 1.71 meter

• kledingmaat: boven 46, onder 40

Silvia

“Zestien jaar geleden verhuisden we naar Duitsland, maar mijn sociale leven speelt zich nog steeds af in Hengelo. Daar ben ik geboren en getogen. Ik doe daar nog alles: boodschappen, naar de pedicure, de kapper. Na vijfentwintig jaar hetzelfde kapsel denk ik dat het tijd wordt om eens iets anders te proberen. Zo’n kleur als Inge heeft zou ik ook wel willen!”

Inge van der Plas (54) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk: INGEbrows. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality. Inge over Silvia “Om de ronde vorm van Silvia’s gezicht een opener uitstraling te geven, past een lok beter dan een pony. Silvia mag die lok zelfs nog wel wat langer laten groeien. De achterkant heb ik korter geknipt, dit staat frisser. Omdat ik de witgrijze tint erg mooi vind, heb ik alleen de uitgroei bijgewerkt. Vooral de krachtige wenkbrauwen maken een groot verschil. Ik heb ze nu bijgetekend met het pencil, maar ik adviseer haar de INGEbrows to stay met de powder techniek.”



Liselotte Admiraal (38) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie. Liselotte over Silvia “Silvia houdt van vrouwelijke en sportieve kleding. Ze draagt vaak een rechttoe-rechtaan-jurk waarin ze zich niet echt vrouwelijk voelt. De jurk die ik heb meegenomen is echt perfect voor Silvia. Hij heeft een mooie V-hals die het bovenlichaam optisch doorbreekt. Een ceintuur accentueert de taille en de wijde rok geeft een prachtig vloeiend effect.”

Top € 69,99 (Geisha), broek € 60,- (We Fashion), espadrille sneakers € 19,99 (C&A) Maxi jurk met print € 99,99 (Didi), sandalen € 39,99 (Esprit via vanHaren) Gilet € 44,99 (Vila), top € 119,95 (Anna van Toor), cropped flared jeans € 35,- (Anytime by Wehkamp), schoenen € 27,99 (Graceland via vanHaren)

Een week later

“Wat een fantastische kleuren had Liselotte voor me uitgekozen. Niet alleen de jurk vond ik heel mooi, ook de spijkerbroek met de witte bloes zou ik zo dragen. Alleen het mouwloze jasje erover is niet mijn smaak. Verder ben ik erg blij met mijn nieuwe haarkleur en coupe. Ik ga zeker proberen het zo te houden!”

Styling: Liselotte Admiraal, Nikki Gillissen (ass) en Sylvana Koster (ass) | Haar en make-up: Team Rob Peetoom, Inge van der Plas | kleur en visagie: Floor Wiebrens, Anna van Zunderd, Sylvana Blikman | Met dank aan: INGEbrows, Kérastase, Redken, O.P.I en Ilia