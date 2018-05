Mét dit simpele trucje lijk je slanker in je favoriete blazer

Laten we voorop stellen dat iedereen vooral lekker moet dragen wat-ie wil. Maar we weten allemaal dat we soms dagen hebben dat we niets leuk vinden staan en dat we niet heel vrolijk worden als we in de spiegel kijken. Is de volgende dag weer over, maar voor die dagen zijn er handige trucjes.

Een blazer maakt een casual outfit toch net wat leuker, dus wij snappen goed dat veel mensen het jasje graag dragen. Maar toch is een blazer nou niet het kledingstuk dat je extra slank doet lijken. Maar daar is dus een trucje voor. Door de mouwen op te rollen lijk je namelijk slanker. Kijk maar:

Slankste delen

Waarom je je mouwen op moet rollen? Je polsen en onderarm zijn de slankste delen van je lichaam. Door je mouwen op te rollen, focus je de aandacht op deze lichaamsdelen en daardoor lijk je slanker. Handig, toch?

Bron:Purewow.com. Beeld: iStock.