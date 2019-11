Waarom het slim is om nú een sjaal, muts en handschoenen te kopen

De winter lijkt al met één voet voor de deur te staan. Het wordt de komende weken fris voor de tijd van het jaar, met temperaturen van rond de 2 en 4 graden.

En dus kun je je maar beter goed en warm aankleden.

Het is aan te raden om nu alvast die sjaals, mutsen en handschoenen te kopen, want nu heb je nog de meeste keuze. Als je pas in december of in januari gaat shoppen, dan heb je kans dat alle leuke exemplaren al zijn uitverkocht. Bovendien kan het verrassend koud zijn in de vroege ochtend of in de late avond. Dan kun je maar beter goed voorbereid zijn, toch? Plus: een nieuw seizoen betekent een goede reden om te winkelen.

Ook zo’n zin gekregen om jezelf trakteren op iets leuks? Hier vind je de gezelligste sjaals, mutsen en handschoenen van het moment:

