15x de allerleukste sjaals met print voor de koude herfstdagen

Het is vast lekker om hard te schreeuwen of te zingen, maar journalist Francine Postma durft het niet. Bang om zichzelf belachelijk te maken. Dan blijkt een oude vriendin sessies ‘stembevrijding’ te geven. Zal ze toch eens…

Mijn moeder was een uitbundig type. Als zij lachte, genoot de hele buurt mee. Als ze boos was of schrok: idem dito. Ze zong luidkeels mee met muziek en geneerde zich nooit voor haar volle, soms rauwe stem. “Ik ben nou eenmaal zo”, was een van haar gevleugelde uitspraken. Als kind schaamde ik me voor mij