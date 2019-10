Lekker warm: dit zijn de hipste sjaals voor deze winter

De wintertijd is weer ingegaan. Het wordt weer eerder donker en de temperaturen gaan omlaag. De winterjas halen we weer tevoorschijn en de sjaals slaan we weer om.

Je koopt misschien niet elk jaar een nieuwe jas, maar door er een andere sjaal bij te dragen voelt het toch net weer even anders. De sjaal is hip dit jaar en er zijn veel varianten waar je mee voor de dag kunt komen. Zo mogen de grote sjaal, de sjaal met dierenprint en de geruite sjaal dit seizoen eigenlijk niet ontbreken in jouw kast. Wij hebben de leukste op een rijtje gezet:

Advertentie

Grote sjaals

Sjaals met dierenprint

Sjaals met ruit

BEKIJK OOK: Een jas vol pluisjes door je sjaal? Zo voorkom je dit probleem:



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock