Hoe draag je een sjaaltje als accessoire? Populaire video’s op TikTok laten wel 50 manieren zien

Heb je in de kast nog een hele mand vol sjaaltjes die je in de loop van de jaren hebt verzameld? Je ziet ze niet altijd even vaak in het modebeeld, maar een aantal populaire video’s op TikTok laten zien dat je een sjaaltje altijd wel kunt dragen.

De Portugese Claudya Moreira heeft een onwijs populair account op TikTok. Met haar 100.000 volgers deelde ze een aantal manieren hoe je een sjaaltje ook kunt dragen. De filmpjes werden zo populair dat ze inmiddels ook haar eigen sjaaltjes ontwerpt.

Sjaaltje op 50 manieren dragen

In de video’s laat ze zien dat je een sjaaltje bijvoorbeeld ook aan je handtas kunt knopen, als elastiek of haarband in je haar, als ceintuur in je jas of als armband kunt dragen. De mogelijkheden zijn eindeloos. Door de filmpjes, die inmiddels al tienduizenden keren zijn bekeken, krijg je meteen zin om jouw oude collectie sjaaltjes nieuw leven in te blazen: