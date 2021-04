Het afgelopen ‘coronajaar’ zijn we meer aandacht gaan besteden aan huidverzorging. Voedende crèmes, goede reinigingsproducten en vooral minder make-up. Laat dat dan ook meteen de make-uptrend van 2021 worden: skin minimalism.

Door het thuiswerken hoef je alleen nog maar je geluid aan te zetten (en heel even je camera, evt met een leuke glow) voor een online vergadering. Veel vrouwen kiezen er daarom voor om slechts wat poeder en mascara te gebruiken. Pukkels, sproeten en vlekjes worden niet zo vaak meer weggewerkt, want toch niemand die het ziet. Het kost zo niet alleen minder tijd, deze trend is vanzelfsprekend ook beter voor je huid.

Cijfers

De trend is niet alleen een voorspelling van Pinterest, het is ook nog eens feitelijk onderbouwd door een beauty-expert die in gesprek ging met RTL Nieuws. De cijfers liegen er volgens haar niet om: het aantal verkochte make-upproducten is in 2020 afgenomen met 11,5% en het aantal verkochte huidverzórgingsproducten is toegenomen met 28%. Maar geld is niet de enige reden waarom men aan skin minimalism doet.

Acceptatie

De voornaamste reden van make-up is om plekjes, oneffenheden en pukkeltjes weg te werken. Daarnaast voelen veel vrouwen zich mooier als ze een laag(je) make-up dragen. Toch komt er met skin minimalism een keerpunt in dit schoonheidsideaal. De volgende zoektermen zijn namelijk flink gestegen het afgelopen jaar op Pinterest: natural everyday makeup (stijging van 180%!), homemade skin care (stijging van 110%) en glowing skin how to get naturally (deze term is vier keer vaker gezocht dan in 2019). Het lijkt er dus op dat er (vanuit de Pinterest-gebruiker) meer acceptatie is als het gaat om minder make-up dragen.

Stoppen

Wil je weten hoe je deze make-uptrend het beste aan kunt pakken, dan is er zeker een aantal tips. Zo zou je van veel verschillende verzorgingsproducten over kunnen stappen naar een multifunctionele variant. Dat bespaart geld én tijd. Verder kun je ervoor kiezen om een paar dagen helemaal te stoppen met het dragen van make-up. Geef je huid de tijd om te ontspannen en bij te komen. Ook een optie: gezichtsyoga. Schaf een jade roller aan en rol hiermee over je gezicht. Dit stimuleert je bloedsomloop, waardoor je huid een mooie gloed krijgt.

